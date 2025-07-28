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Serinlemek için göle giren çocuk boğuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Serinlemek için göle giren çocuk boğuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için Beyşehir Gölü'ne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

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Ailesiyle birlikte iki gün önce Beyşehir ilçesi Karaburun plajına gelen 9 yaşındaki Devran Hakikat, suda çırpınırken görülüp, çevredekilerin yardımıyla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailesiyle 26 Temmuz'da Beyşehir Gölü Karaburun plajına gelen Devran Hakikat, arkadaşıyla yasak kısımdan göle girmiş, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar çocuğun çırpındığını fark edip sudan çıkarmıştı. Kalbi duran çocuğa ilk müdahaleyi, bölgede bulunan yoğun bakım ünitesi çalışanı bir hemşire yapmış, ardından Devran Hakikat ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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