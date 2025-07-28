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Pep Guardiola'dan şok karar! Resmen açıkladı...

Pep Guardiola'dan şok karar! Resmen açıkladı...

Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden Pep Guardiola, Barcelona’ya asla geri dönmeyeceğini ve Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra teknik direktörlüğe süresiz ara vereceğini açıkladı.

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Dünya futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında kabul edilen Pep Guardiola, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, bir daha Barcelona'ya geri dönmeyeceğini söylerken teknik direktörlüğe ara vereceği tarihi de açıkladı.

GQ dergisine verdiği röportajda, Barcelona'da futbolcu ve teknik direktör olarak geçirdiği dönemin “çok güzel” olduğunu ancak bu dönemin “sonsuza kadar” bittiğini ve kulübe geri dönmeyeceğini, başkan olarak bile olsa dönmeyeceğini açıkladı.

Guardiola, Manchester City ile 2027'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından belirsiz bir süre için ara vereceğini de belirtti. 

İspanyol çalıştırıcı, "Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş, on, on beş... Belki geri dönmem." diye konuştu.

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