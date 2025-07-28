BIST 10.542
DOLAR 40,56
EURO 47,06
ALTIN 4.318,49
HABER /  GÜNCEL

Şırnak'tan acı haber! Şehidimiz var...

Şırnak'tan acı haber! Şehidimiz var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta operasyon sırasında kayalık bölgeden iniş yaparken ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, J. Uzm. Çvş. Mehmet Ali Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Bayraktar: NEXT dünyaya damga vuracak
Selçuk Bayraktar: NEXT dünyaya damga vuracak
Fas'ta eğitim uçağı düştü! Ölüler var...
Fas'ta eğitim uçağı düştü! Ölüler var...
Pep Guardiola'dan şok karar! Resmen açıkladı...
Pep Guardiola'dan şok karar! Resmen açıkladı...
Tan Taşçı: En büyük beka sorunumuz akıl ziyanlığı
Tan Taşçı: En büyük beka sorunumuz akıl ziyanlığı
Bakan Kurum’dan Manavgat yangını mesajı
Bakan Kurum’dan Manavgat yangını mesajı
Serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
Serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
Valilik duyurdu! Kentte mesire alanlarına giriş yasaklandı
Valilik duyurdu! Kentte mesire alanlarına giriş yasaklandı
Altının kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu? En fazla işlem yapanlar...
Altının kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu? En fazla işlem yapanlar...
Kabine sonrası Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İhmali olan hesap verecek
Kabine sonrası Erdoğan'dan flaş açıklamalar! İhmali olan hesap verecek
ÖSYM duyurdu: YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
ÖSYM duyurdu: YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
Hanzala Gemisindeki aktivistler İsrail'de açlık grevinde
Hanzala Gemisindeki aktivistler İsrail'de açlık grevinde
Orman yangını hassasiyeti! Kocaeli'de mangal yakan 58 kişiye ceza...
Orman yangını hassasiyeti! Kocaeli'de mangal yakan 58 kişiye ceza...