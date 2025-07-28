Şırnak'tan acı haber! Şehidimiz var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta operasyon sırasında kayalık bölgeden iniş yaparken ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, J. Uzm. Çvş. Mehmet Ali Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.