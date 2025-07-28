Fas'ta eğitim uçağı düştü! Ölüler var...

Fas’ın Fez şehrinde eğitim uçuşu yapan Alfa Jet model askeri uçak düştü, kazada biri binbaşı diğeri yüzbaşı olan 2 subay hayatını kaybetti.Abone ol
Fas'ta eğitim amaçlı kullanılan askeri uçağın düşmesi sonucu 2 subayın hayatını kaybettiği bildirildi.
Fas ordusundan yapılan yazılı açıklamada, eğitim amaçlı kullanılan Alfa Jet model uçağın başkent Rabat'ın doğusundaki Fez şehrinde düştüğü belirtildi.
Fez Sais Havalimanı'na düşen askeri uçaktaki biri binbaşı diğeri yüzbaşı rütbesinde 2 subayın yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Uçağın düşüş nedeninin henüz tespit edilemediği, olayın çeşitli boyutlarıyla araştırılması için heyet oluşturulduğu aktarıldı.