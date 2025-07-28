Selçuk Bayraktar: NEXT dünyaya damga vuracak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal’in 250 binden fazla kullanıcıya ulaştığını ve ücretsiz uygulamalar listesinde zirveye çıktığını açıkladı. Sosyal medyanın psikolojik harp unsuru olduğuna dikkat çeken Bayraktar, platformun dünyaya damga vuracağını belirtti.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal uygulamasından bahsetti. Bayraktar, “NEXT de dünyaya damgasını vuracak” dedi.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal uygulaması ile ilgili konuştu. Sosyal medyanın psikolojik harp unsuru olduğunun altını çizen Bayraktar, " Dezenformasyon silahı değil mi?" dedi.

"NEXT DE DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK"

Öte yandan 250 binden fazla kişi NEXT Teknofest uygulamasını kullanırken Bayraktar, " NEXT de dünyaya damgasını vuracak" ifadesini kullandı.

Öte yandan "Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Kullanıcıların son dönemdeki ilgisini gösteren sıralamada ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada Facebook, dördüncü sırada OmeTV ve beşinci sırada sosyal etkinlik odaklı uygulama event app yer aldı.

NEXT TEKNOFEST SOSYAL

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

KULLANICI DENEYİMİNİ ARTIRMAK İÇİN LOGO YENİLENDİ

Artan ilgiyle birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yeni logosunu kamuoyuyla paylaşarak dijital görünümünde yenilik yaptı.

İşte platformun yeni logosu: