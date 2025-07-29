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Mehmet Çek: AK Parti'de 'resmi' paylaşımlara düzenleme geliyor

Mehmet Çek: AK Parti'de 'resmi' paylaşımlara düzenleme geliyor

Gazeteci Mehmet Çek, AK Parti’de sosyal medya paylaşımlarına yönelik yeni bir düzenleme yapılacağını öne sürdü. Çek, siyasi gündeme müdahil olmayan ve resmi yazışma formatında yapılan tebrik, ziyaret ve protokol paylaşımlarının milletvekilleri ile il yöneticileri için sınırlandırılacağını belirtti.

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Gazeteci Mehmet Çek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti içerisinde bazı paylaşımlara yönelik yeni bir düzenleme yapılacağını öne sürdü.

Çek, tabandan tepki alan ve siyasi gündeme müdahil olmayan, resmi yazışma formatındaki tebrik, kabul, ziyaret ve açılış paylaşımlarının milletvekilleri ve il yöneticilerine yönelik “ayar” getirilerek azaltılacağını iddia etti.

Paylaşımında “Kesin bilgi, yayalım” ifadelerini kullanan Çek'in paylaşımı, sosyal medyada adeta gündem yarattı.

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