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Balıkesir'de yolda devrilen kamyon ormanlık alanda yangın çıkardı

Balıkesir'de yolda devrilen kamyon ormanlık alanda yangın çıkardı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otoyolda devrilen kamyonun alev alması sonucu çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Sabri Turna (28) idaresindeki boya hammaddesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Savaştepe ilçesi Karacalar Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Daha sonra alev alan kamyonda patlamalar meydana geldi. Alevler yolun kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Kazada hafif yaralanan sürücü Turna, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Bir süre trafiğe kapanan otoyolun İzmir istikameti, kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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