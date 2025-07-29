BIST 10.542
DOLAR 40,57
EURO 47,05
ALTIN 4.325,10
HABER /  GÜNCEL

Suriye'den PKK/YPG açıklaması!

Suriye'den PKK/YPG açıklaması!

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Şam yönetimi arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören görüşmelerin Paris'te "en kısa sürede" yapılacağını belirtti.

Abone ol

Suriye Dışişleri Bakanlığının X hesabından, Bakan Esad Hasan Şeybani'nin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Paris'teki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin, özellikle kuzeydoğu Suriye ve Süveyda'da ulusal uzlaşı ve uyumu hedefleyen siyasi geçiş çabalarını desteklemek" hususunda görüş birliğine varıldığı aktarılırken, Şam yönetimi ile PKK/YPG arasında 10 Mart anlaşmasının "tam olarak uygulanması konusunda" bir sonraki istişare görüşmelerinin Paris'te "en kısa sürede" yapılacağı belirtildi.

Her türlü terörizme karşı ortak mücadelede ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesinin kararlaştırıldığının ifade edildiği açıklamada, "Suriye hükümetinin devlet kurumları aracılığıyla güvenlik sorunlarıyla başa çıkma kapasitesini güçlendirme" konusundaki gereklilik hususunda uzlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olaylardaki faillerin hesap vermesini sağlama çabalarının desteklendiğinin altı çizilirken, söz konusu olayı araştıran soruşturma komitesinin konuyla ilgili yayımlanan sonuç raporu da dahil şeffaf raporların sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, Suriye'nin komşu ülkeler için tehdit oluşturmaması ve aynı şekilde komşu ülkelerin de Suriye’nin istikrarını tehdit etmeyecek şekilde hareket etmesinin güvence altına alınması konusunda fikir birliğine varıldığı ifade edildi.

Suriye açısından "kritik bir dönemde son derece samimi ve verimli bir görüşme" yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Suriye'nin geçiş sürecinin başarısını ve Suriye'nin birliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak için önemli çabaların hızla başlaması" konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ehliyet yenilemede randevu krizi: 2 gün kaldı, 7 bin 438 lira cezası var
Ehliyet yenilemede randevu krizi: 2 gün kaldı, 7 bin 438 lira cezası var
21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak
21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak
ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı: 1'i polis 4 kişiyi öldürdü
ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı: 1'i polis 4 kişiyi öldürdü
Sigara fiyatlarına 25 günde ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL
Sigara fiyatlarına 25 günde ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL
Yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! 15 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! 15 kişi hayatını kaybetti
İstanbul genelinde kullanımı 28 Ekim'e kadar yasaklandı valilik duyurdu
İstanbul genelinde kullanımı 28 Ekim'e kadar yasaklandı valilik duyurdu
Adana'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Adana'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Maltepe'de otobüs 10 metre yüksekten şarampole devrildi: 1'i ağır 8 yaralı
Maltepe'de otobüs 10 metre yüksekten şarampole devrildi: 1'i ağır 8 yaralı
Netanyahu kabineye Gazze'nin bazı bölgeleri için ilhak planı sundu
Netanyahu kabineye Gazze'nin bazı bölgeleri için ilhak planı sundu
Balıkesir'de yolda devrilen kamyon ormanlık alanda yangın çıkardı
Balıkesir'de yolda devrilen kamyon ormanlık alanda yangın çıkardı
Erzurumspor FK, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı
Erzurumspor FK, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı