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Sigara fiyatlarına 25 günde ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL

Sigara fiyatlarına 25 günde ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL

3 Temmuz tarihinde sigaralara gelen 5 liralık zam sonrası aynı ay içinde bir sigara grubuna yeni bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sigaralara gelen zamlar hakkında bilgi verdi. İşte tüm detaylar!

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelen zamları duyurdu. Zamların bugün (29 Temmuz) itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

Yılın ikinci zammı

Daha önce yılın ilk yarısında fiyat artışı yaşayan bir sigara grubuna kısa süre içerisinde ikinci kez zam kararı alındı.

Sektör temsilcileri, bu artışların hem vergi yükü hem de üretim ve lojistik maliyetleri kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Son gelen zamlarla birlikte zam gelen sigara grubunun 90-95 liralık banda oturduğu öğrenildi.

Sigara fiyatlarına 25 günde ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL - Resim: 0

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