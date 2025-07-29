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İstanbul genelinde kullanımı 28 Ekim'e kadar yasaklandı valilik duyurdu

İstanbul genelinde kullanımı 28 Ekim'e kadar yasaklandı valilik duyurdu

İstanbul Valiliği, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandığını duyurdu.

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İstanbul Valiliği,orman yangınları tehlikesi riskine karşı alınan yeni kararı duyurdu.

Yazılı açıklama yapan valilik, yanıcı maddelerin kullanımıyla ilgili yasak tarihini kamuoyu ile paylaştı. İşte o açıklama:

Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır.

İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak;

- İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır.

- ⁠İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

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