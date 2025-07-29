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Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankalar mesaj göndermeye başladı, 2 gün sonra değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankalar mesaj göndermeye başladı, 2 gün sonra değişiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. TCMB, kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.Kredi kartlarındaki bu düzenlemeye paralel olarak, bankalar müşterilerine de SMS yoluyla yeni faiz oranlarını bildirmeye başladı.

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TCMB tarafından hazırlanan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

Nakit avans ve KMH faizi

Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan...

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Kredi kartlarındaki bu düzenlemeye paralel olarak, bankalar müşterilerine SMS yoluyla yeni faiz oranlarını bildirmeye başladı.Mesajda, faiz oranlarının sözleşme değişikliği kapsamında güncellendiği belirtiliyor.

Bu bilgilendirme, TCMB’nin politika faizleriyle uyumlu şekilde bankaların da faiz oranlarını güncellemeye başladığını gösteriyor.

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