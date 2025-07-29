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Garanti BBVA'ya bir ödül daha

Garanti BBVA'ya bir ödül daha

Garanti BBVA, çalışan deneyimini dijitalleştirmeye yönelik geliştirdiği "Connect Garanti BBVA Mobil" uygulamasıyla, Stevie Awards 22. Uluslararası İş Ödülleri kapsamında "İnsan Kaynakları Teknolojileri" kategorisinde gümüş Stevie'ye layık görüldü.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarının hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Garanti BBVA, dijitalleşmeyi sadece müşteri değil, çalışan deneyimi odağında da stratejik bir öncelik olarak ele alıyor.

Tamamen kurum içinde geliştirilen Connect Mobil uygulaması, Garanti BBVA çalışanlarına tüm yetenek ve kültür süreçlerine mobil ortamdan kişiselleştirilmiş, hızlı ve kolay erişim imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, çalışan deneyimini merkezine alan, tamamen Garanti BBVA bünyesinde geliştirilen Connect Mobil uygulaması ile kazandıkları bu ödülün kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Uygulamanın çalışanların yetenek, kültür ve gelişim yolculuklarına mobil ortamdan kolayca erişim sağlayan bir dijital platform olduğunu kaydeden Firuzbay, "Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan 'empati' ve 'inovasyon' hedeflerimiz doğrultusunda geliştirilen platformumuz, kişiselleştirilmiş deneyim, zaman ve mekan bağımsız erişim ve bütünsel gelişim anlayışını tek bir çatı altında birleştiriyor. Çalışanlarımızın potansiyelini açığa çıkaracak dijital çözümler üretmeye ve bu yolda dönüşüme öncülük etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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