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Dünya devleri ile çalışıyordu! 5 şirketi iflasın eşiğinde

Dünya devleri ile çalışıyordu! 5 şirketi iflasın eşiğinde

Şirketlerden konkordato veya iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak tekstil sektörünün önde gelen isimlerinden olan BO Group'a bağlı beş şirket birden konkordato ilan etti. Mahkeme, şirket ortakları da dahil dokuz başvurucuya üç ay mühlet verdi.

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Mali zorluklar nedeniyle şirketlerden kötü haberler de gelmeye devam ediyor. Tekstil ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Boy-Bo'ya ait şirketler grubu, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulundu.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce yapılan değerlendirmede, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm, Sevbo Tekstil ile şirket ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Konkordato sürecini incelemek üzere ise üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirmesi yapıldı. Şirketler için kritik duruşmanın ise 23 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı.

Dünya devleri ile çalışıyordu!

Şirket internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1995'ten bu yana faaliyet gösteren Boy-Bo, İstanbul Esenyurt'taki tesislerinde üretim yapıyor.

Örme, boya ve konfeksiyon hizmeti veren şirket, Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW, Colins gibi uluslararası markalara hizmet veriyor.

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