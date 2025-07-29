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Öcalan'ın serbest bırakılan İmralı arkadaşı Veysi Aktaş bakın kimin akrabası çıktı

Öcalan'ın serbest bırakılan İmralı arkadaşı Veysi Aktaş bakın kimin akrabası çıktı

Abdullah Öcalan’ın İmralı'daki cezaevi arkadaşı PKK’lı Veysi Aktaş’ın, İBB operasyonlarının baş aktörünün kuzeni olduğu ortaya çıktı. Veysi Aktaş ile İBB itirafçısı olan ve ifadeleri belediye başkanlarının tutuklanmasını sağlayan Aziz İhsan Aktaş amca oğullarıymış.

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Diyarbakır’da 1994’te Yılmaz Market isimli iş yerinin ateşe verilerek kurşunlanması eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan PKK’lı Veysi Aktaş, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde cezasının infazını tamamladıktan sonra tahliyesine karar verildi. Diyarbakır’a döndü. Havaalanında kalabalık bir grup tarafından çiçek ve zılgıtlarla karşılanan Veysi Aktaş’ın akrabaları arasında dikkat çeken bir isim yer alıyordu.

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş ile kuzen çıktı

İmralı’da terör örgütü elebaşı Apo’nun sekreteryasında yer alan ve PKK’ya silah bırakma çağrısı yapılırken de Öcalan’ın yanında oturan Veysi Aktaş’ın, CHP’ye yönelik operasyonların başaktörü “Topal İhsan” lakaplı Aziz İhsan Aktaş’ın amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı. Veysi Aktaş’ın babası Abit Aktaş ile Aziz İhsan Aktaş’ın babası Nezir Aktaş’ın kardeş oldukları belirlendi.

Öcalan'ın serbest bırakılan İmralı arkadaşı Veysi Aktaş bakın kimin akrabası çıktı - Resim: 0

Aziz İhsan Aktaş’ın annesi Şerife ile babası Nezir Aktaş, İmralı'dan serbest bırakılan Veysi Aktaş’ın aile evine geçmiş olsun ziyaretine de gittiler. 

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