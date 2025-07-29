Altın için bomba rekor tahmini! O tarihe işaret etti, gram ve çeyrek altın...
Dünü değer kaybı ile kapatan altın fiyatlarında bugün yukarı yönlü hareket var. Yatırımcı gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar araştırmalarını sürdürürken, Fidelity International'dan da bir altın tahmini geldi. İşte altın piyasası ve son rakamlar...
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü 4 bin 322 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 329 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 252 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 254 liradan satılıyor.
Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 320 dolardan işlem görüyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.