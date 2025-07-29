Yaz aylarında klima kullanımında faturayı düşürecek ipuçları

Daikin, yaz aylarında yüksek klima kullanımına bağlı olarak artan elektrik faturalarını düşürerek tasarruf sağlayacak ipuçlarını paylaştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı yoğunlaşırken, bu süreçte elektrik tüketimini azaltmak için doğru cihaz seçimi, düzenli bakım ve bilinçli kullanım önem taşıyor.

Daikin uzmanlarına göre, tasarruf daha klima alırken başlıyor ve alınacak cihazın " A++" ve üstü yani enerji verimliliği yüksek bir cihaz olması dikkat edilecek ilk nokta olarak öne çıkıyor.

Devamında ise odanın büyüklüğüne, tavan yüksekliğine, pencere sayısına ve güneş alma durumuna göre doğru klima kapasitesini seçmek geliyor. Gereğinden küçük kapasiteli bir klima, ortamı soğutamadığı gibi büyük kapasiteli bir klima da sık sık açılıp kapanarak hem enerji tüketimini artırıyor hem de cihaz ömrünü kısaltıyor.

İç ve dış ünitelerin yılda en az bir kez profesyonel servis tarafından bakımının yapılması da klimanın performansı ve elektrik faturaları için büyük önem taşıyor. Bu bakımlar sırasında filtreler, evaporatör ve kondenser serpantinleri de temizleneceği için klimanın verimi yükselirken kötü kokuların oluşması da önlenmiş oluyor.

Klimaların hava filtrelerinin belirli aralıklarla temizlenmesi de en az bakım kadar önem arz ediyor. Tozlu filtreler hava akışını engellediği için cihazın fazla çalışmasına sebep olurken, elektrik tüketimini de yüzde 5 ila 15 artırabiliyor.

Yaz aylarındaki en iyi klima ayarının 24-26 derece olduğuna işaret eden uzmanlar, aşırı düşük sıcaklık ayarının klima kompresörüne zarar verebileceği ve enerji tüketimini artıracağının altını çiziyor.

3 boyutlu hava üﬂeme sistemi sıcaklığı eşit dağıtıyor

Daikin klimalar 3 boyutlu hava akışı özelliği sayesinde dikey salınım yapan sıradan klimalardan ayrışıyor. 3 boyutlu hava üﬂeme sistemi odanın her yerine sıcaklığı eşit dağıtarak konfor sağlarken oda daha hızlı istenilen sıcaklığa geliyor.

Ayrıca, Daikin klimalarda bulunan akıllı göz özelliği sayesinde klimalar kişileri algılıyor ve hava akışı kişiyi doğrudan rahatsız etmeyecek şekilde yönlendiriyor.

Klima çalışırken içerideki serinliği önleyecek faktörlerden de kaçınmak gerekiyor. Güneş ışığının doğrudan içeri girmesini engellemek, klima çalışırken pencereleri ve kapıları açmamak gibi dikkat edilecek konular, hem faturaya hem de konfora direkt etki ediyor.

Tasarruf amacıyla klimayı kısa aralıklarla açıp kapatmak tam tersi bir sonuç verirken, cihaz her açılışında daha çok enerji harcıyor. Uzmanlar ayrıca uzun süreli kullanımlarda "Econo Mode", "Energy Saving Mode" gibi enerji tasarruf modlarını kullanmayı öneriyor.

Ortamın nem oranı kaliteli bir iç ortam havası açısından da büyük önem taşıyor. Bununla beraber bazı klima modellerinde bulunan nem alma modu, havayı aşırı soğutmadan nem oranını düşürüyor.

İç ortamda en uygun nem oranı yüzde 40 ila 60 olarak kabul görüyor. Çok yüksek olmayan sıcaklıklarda, soğutma yerine nem alma modunu kullanmak daha tasarruflu bir çözüm olarak öneriliyor. Son olarak iyi bir cephe yalıtımının önemine dikkati çeken uzmanlar, bu sayede klimanın ısıtma ya da soğutma yükünün yüzde 20 ila 30 oranında azalacağına işaret ediyor.