Kuzey Kore: ABD nükleer gerçekliği kabul etmeli

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer silah sahibi bir ülke olduğunu kabul etmemesi halinde, gelecekteki görüşmelerin anlamsız olacağını belirtti. Kim Yo-jong, Pyongyang’ın nükleer statüsünün inkarını kesin şekilde reddettiklerini vurguladı.

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Kuzey Kore, ABD’nin nükleer silahlara ilişkin tutumuna yönelik sert açıklamalarda bulunarak, iki ülke arasındaki geçmiş zirve toplantılarından bu yana koşulların köklü biçimde değiştiğini ve gelecekteki herhangi bir diyaloğun nükleer programın sona erdirilmesini içermeyeceğini vurguladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi ve iktidar çevrelerinde etkin bir isim olan Kim Yo-jong’un değerlendirmelerine yer verildi. Kim Yo-jong, ABD’nin Pyongyang’ın "nükleer silah sahibi" statüsünü inkar eden açıklamalarına tepki göstererek, bu yaklaşımın hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk görev süresi sırasında Kore Yarımadası’nda sağlanan görece istikrara atıfta bulunan ve Washington’ın Kuzey Kore ile hala diyalog kapılarını açık tuttuğunu ifade eden değerlendirmelere karşı sert bir tavır sergilendi. Kim Yo-jong, bu tür ifadelerin "tek taraflı" ve "yanıltıcı" olduğunu belirtti.

Kim, söz konusu yıllardan bu yana bölgesel ve küresel jeopolitik ortamın ciddi şekilde değiştiğini kaydederek, "nükleer silahlara sahip iki ülke arasında çatışmacı bir yönelimin her iki taraf açısından da hiçbir fayda sağlamayacağını" vurguladı. Ancak buna karşın, Kuzey Kore’nin nükleer statüsünü tanımayan her türlü yaklaşımın kesin biçimde reddedileceğini ifade etti.