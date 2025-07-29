BIST 10.542
DOLAR 40,57
EURO 46,96
ALTIN 4.325,10
HABER /  GÜNCEL

Kuzey Kore: ABD nükleer gerçekliği kabul etmeli

Kuzey Kore: ABD nükleer gerçekliği kabul etmeli

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer silah sahibi bir ülke olduğunu kabul etmemesi halinde, gelecekteki görüşmelerin anlamsız olacağını belirtti. Kim Yo-jong, Pyongyang’ın nükleer statüsünün inkarını kesin şekilde reddettiklerini vurguladı.

Abone ol

Kuzey Kore, ABD’nin nükleer silahlara ilişkin tutumuna yönelik sert açıklamalarda bulunarak, iki ülke arasındaki geçmiş zirve toplantılarından bu yana koşulların köklü biçimde değiştiğini ve gelecekteki herhangi bir diyaloğun nükleer programın sona erdirilmesini içermeyeceğini vurguladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından aktarılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi ve iktidar çevrelerinde etkin bir isim olan Kim Yo-jong’un değerlendirmelerine yer verildi. Kim Yo-jong, ABD’nin Pyongyang’ın "nükleer silah sahibi" statüsünü inkar eden açıklamalarına tepki göstererek, bu yaklaşımın hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk görev süresi sırasında Kore Yarımadası’nda sağlanan görece istikrara atıfta bulunan ve Washington’ın Kuzey Kore ile hala diyalog kapılarını açık tuttuğunu ifade eden değerlendirmelere karşı sert bir tavır sergilendi. Kim Yo-jong, bu tür ifadelerin "tek taraflı" ve "yanıltıcı" olduğunu belirtti.

Kim, söz konusu yıllardan bu yana bölgesel ve küresel jeopolitik ortamın ciddi şekilde değiştiğini kaydederek, "nükleer silahlara sahip iki ülke arasında çatışmacı bir yönelimin her iki taraf açısından da hiçbir fayda sağlamayacağını" vurguladı. Ancak buna karşın, Kuzey Kore’nin nükleer statüsünü tanımayan her türlü yaklaşımın kesin biçimde reddedileceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamil Koç ve Flix seyahat ağını genişletiyor
Kamil Koç ve Flix seyahat ağını genişletiyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 33 şüpheli yakalandı...
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 33 şüpheli yakalandı...
Yaz aylarında klima kullanımında faturayı düşürecek ipuçları
Yaz aylarında klima kullanımında faturayı düşürecek ipuçları
Özgür Özel açık açık ilan etti: "O gece siyaseti bırakacağım"
Özgür Özel açık açık ilan etti: "O gece siyaseti bırakacağım"
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankalar mesaj göndermeye başladı, 2 gün sonra değişiyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankalar mesaj göndermeye başladı, 2 gün sonra değişiyor
Garanti BBVA'ya bir ödül daha
Garanti BBVA'ya bir ödül daha
O tarihe kadar İstanbul'da havai fişek ile meşaleler yasaklandı
O tarihe kadar İstanbul'da havai fişek ile meşaleler yasaklandı
Öcalan'ın serbest bırakılan İmralı arkadaşı Veysi Aktaş bakın kimin akrabası çıktı
Öcalan'ın serbest bırakılan İmralı arkadaşı Veysi Aktaş bakın kimin akrabası çıktı
Aile Bakanı açıkladı! Orman yangınlarından etkilenen üç kente 10 milyon lira destek
Aile Bakanı açıkladı! Orman yangınlarından etkilenen üç kente 10 milyon lira destek
Berber aylık 3 bin lira kazanıyor Mehmet Şimşek'in paylaştığı liste konuşuluyor
Berber aylık 3 bin lira kazanıyor Mehmet Şimşek'in paylaştığı liste konuşuluyor
Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! 1 Ağustos'ta değişebilir
Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! 1 Ağustos'ta değişebilir
Orman yangınlarından etkilenen üç ile 10 milyon lira destek
Orman yangınlarından etkilenen üç ile 10 milyon lira destek