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Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Müebbet hapis cezası almıştı

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Müebbet hapis cezası almıştı

8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis cezası alan ve Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan anne Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran günlerce her yerde aranmıştı.

Küçük Narin'in cansız bedeni 20 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde dere yatağına gömülmüş bir çuval içerisinde bulunmuştu.

Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olaydaki bir diğer şüpheli Nevzat Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Müebbet hapis cezası almıştı - Resim: 0

Öte yandan konuya ilişkin bugün bir gelişme yaşandı. Ekonomim'de yer alan habere göre Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

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