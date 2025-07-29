ORC'nin son anketi saracak! Aradaki farka bakın AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti...

ORC Araştırma 24-26 Temmuz 2025 tarihinde 26 ilde 3 bin 160 katılımcı ile anket çalışması yaptı. Ankette "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankette ilk sırada AK Parti yer aldı. AK Parti'yi ikinci sırada CHP takip etti. İşte anket sonuçları...