BIST 10.542
DOLAR 40,57
EURO 47,03
ALTIN 4.325,10
HABER /  GÜNCEL

Bu nasıl kafa! Bursa'da ormanı havai fişekle yakıyorlardı 4 kişi gözaltında

Bu nasıl kafa! Bursa'da ormanı havai fişekle yakıyorlardı 4 kişi gözaltında

BURSA 4 gündür orman yangını ile mücadele ederken, 4 kişi yakalandı. Bu kişilerin ormanlık alanı havai fişekle yaktıkları ortaya çıktı.

Abone ol

Yangına dönümlerce yeşil alanını kurban veren Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde dün yangın çıktı. Yangını 4 kişinin patlattıkları havai fişeklerle çıkardıkları belirlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 

Ormanı havai fişekle yaklamaya çalışan kişilerin kimlikleri belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, S.D., A.K., M.B. ve M.A adlı 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa ve Karabük yangınında son durum kötü! Köyler ve mahalleler boşaltılıyor
Foto Galeri Bursa ve Karabük yangınında son durum kötü! Köyler ve mahalleler boşaltılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dayısını silahla yaralayıp intihar girişiminde bulundu
Dayısını silahla yaralayıp intihar girişiminde bulundu
İsrailli bakandan tepki çeken Gazze sözleri! "Her zamankinden daha yakınız"
İsrailli bakandan tepki çeken Gazze sözleri! "Her zamankinden daha yakınız"
Putin ile Netanyahu, telefonda görüştü
Putin ile Netanyahu, telefonda görüştü
Putin ile Netanyahu, telefonda görüştü
Putin ile Netanyahu, telefonda görüştü
Kız arkadaşının ayrılmak istediğini duyunca çıldırdı
Kız arkadaşının ayrılmak istediğini duyunca çıldırdı
Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor
Enfeksiyon belirtisi olan kişileri görmek dahi bağışıklık sistemini harekete geçiriyor
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Müebbet hapis cezası almıştı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı! Müebbet hapis cezası almıştı
Yaylada iki aile arasındaki kavga çok korkunç bitti!
Yaylada iki aile arasındaki kavga çok korkunç bitti!
Binlerce kovan kül oldu, bal üretimi tehlikede
Binlerce kovan kül oldu, bal üretimi tehlikede
26 ilde FETÖ operasyonu: 77 şüpheli yakalandı
26 ilde FETÖ operasyonu: 77 şüpheli yakalandı
Bakan Göktaş açıkladı: Ödemeler 31 Temmuz'da hesaplarda
Bakan Göktaş açıkladı: Ödemeler 31 Temmuz'da hesaplarda