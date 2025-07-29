Bu nasıl kafa! Bursa'da ormanı havai fişekle yakıyorlardı 4 kişi gözaltında

BURSA 4 gündür orman yangını ile mücadele ederken, 4 kişi yakalandı. Bu kişilerin ormanlık alanı havai fişekle yaktıkları ortaya çıktı.Abone ol
Yangına dönümlerce yeşil alanını kurban veren Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde dün yangın çıktı. Yangını 4 kişinin patlattıkları havai fişeklerle çıkardıkları belirlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Ormanı havai fişekle yaklamaya çalışan kişilerin kimlikleri belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, S.D., A.K., M.B. ve M.A adlı 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
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