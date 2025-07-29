Bursa ve Karabük yangınında son durum kötü! Köyler ve mahalleler boşaltılıyor
TÜRKİYE arka arkaya gelen orman yangınları ile mücadale ediyor. Bursa'daki büyük orman yangını 4. gününe girerken gelen haberler ne yazık ki iyi değil. Karabük'teki orman yangını da çok büyüdü ve kontrolden çıktı. Bugün Karabük orman yangını sebebiyle 4 mahalle ve köyler boşaltılmaya başlandı. İşte Bursa ve Karabük yangınlarıyla ilgili son durum.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 4. gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın hız kesmeden sürerken ulaşıma kapanan Orhaneli-Harmancık kara yolu yoğun çabalarla yeniden ulaşıma açıldı.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ekipler büyük uğraşlar verdi. İki mahalle arasındaki yola kadar inen yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.
Gece karadan devam eden çalışmalara, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katılıyor. Ekiplerce yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.
KARABÜK YANGININDA DURUM KÖTÜ
Karabük'teki orman yangını ikinci gününe girerken gelen haberler iyi değil. Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.