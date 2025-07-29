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'Tek ordu, tek bayrağa katılıyoruz' SDG lideri geri adım attı

'Tek ordu, tek bayrağa katılıyoruz' SDG lideri geri adım attı

SDG lideri Mazlum Abdi, örgütün Suriye ordusuna entegre olacağını ve Şam yönetimiyle varılan anlaşmaya uyacaklarını açıkladı. Abdi, Paris’teki bir sonraki görüşmelere katılacağını da duyurdu.

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Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, örgütünün Suriye Başkanı Ahmed el Şaraa yönetimiyle yapacağı anlaşmaya uyacağını söyledi.

Örgütüne bağlı olan Kanal 8'e konuşan Abdi, "SDG'nin Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre edileceğini" söyledi. Bunun yanında "tek ordu ve tek bayrak fikrini desteklediklerini" söyledi.

SDG lideri örgütünün bulunduğu Rakka, Haseki ve Deyrizor'a Suriye hükümeti yapılarının dönmesi için başvuruda bulunduklarını da ekledi.

Abdi, "10 Mart günü yapılan anlaşmayı uygulamaya odaklandık, ancak uygulama zaman alacak" dedi. 

Önemli vurgular yaptı

Anlaşmaya göre SDG'ye bağlı milisler, Suriye Hükümetine katılacak ve Suriye ordusu olarak hizmet verecek. Bunun yanında SDG'nin bulunduğu iller de tamamen Suriye hükümetine bağlanacak.

Mazlum Abdi, anlaşmayla ilgili önemli açıklamalar da yaptı. Abdi, "Şam, Kürt dili ve kültürel haklarını güvenceye almaya hazır. Kürt ve Arap bölgelerinde Kürtçe'nin de resmi bir dil olmasını talep ediyoruz" dedi.

Abdi, son olarak "gelecek Paris görüşmelerine katılacağını" da duyurdu. Geçtiğimiz hafta Suriye, İsrail ve ABD'nin katıldığı görüşmelere SDG lideri katılmamıştı. 

Abdi'nin bu görüşmelere katılmaması, SDG'nin Suriye hükümetine katılmayacağı ve diplomasinin koptuğu izlenimini vermişti. Abdi, gelecek görüşmelere katılacağının altını çizdi.

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