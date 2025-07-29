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Giresun'da yaylada iki ailesi arasında silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı

Giresun'da yaylada iki ailesi arasında silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Kümbet yaylasındaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu (75), tabancayla Mustafa (65) ve eşi Ayşe Kırömeroğlu (63) ile oğlu S. Kırömeroğlu'na (27) ateş etti.

S. Kırömeroğlu da tabancayla Gençalioğlu'na karşılık verdi.

Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu hayatını kaybetti.

Giresun'da yaylada iki ailesi arasında silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı - Resim: 0

Yaralanan S. Kırömeroğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cesetleri savcılığın incelemesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından obada yaşanabilecek olumsuzlara karşı geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayda yaralanan S. Kırömeroğlu ise Dereli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

S. Kırömeroğlu'nun genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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