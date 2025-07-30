Mehmet Akif Ersoy eşi Pınar Erbaş ile boşandı! Evlendikten 8 ay sonra kriz çıkmıştı

JET HIZIYLA BOŞANDILAR

Medya Radar'ın haberine göre; İkilinin yeniden boşanma kararı aldığı ve mahkemeye başvurduğu, mahkemenin ise Erbaş ve Ersoy’u jet hızıyla boşadığı öne sürülürken; konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.