BIST 10.542
DOLAR 40,57
EURO 46,82
ALTIN 4.325,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denize giren korkunç halde çıkıyor! Hastaneler doldu taştı, nedeni belli oldu

Denize giren korkunç halde çıkıyor! Hastaneler doldu taştı, nedeni belli oldu

Akdeniz sahillerinde denize girenler, ciltlerinde yanma, kaşıntı ve kızarıklık şikayetleriyle hastaneye koştu. Uzmanlar bunun nedenini açıkladı. Özellikle Antalya'da deniz suyu sıcaklığı artarken, plajlardaki yoğunluk da kirliliği artırdı.

Abone ol

Ekol TV'den Hafize Korkmaz'ın haberine göre, Türkiye'nin gözde tatil bölgelerinden Akdeniz sahillerinde denize giren vatandaşlardan art arda şikayetler gelmeye başladı. Özellikle Antalya kıyılarında vatandaşlar denize girdikten sonra vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve yara şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Uzmanlara göre bu durumun temel nedeni, artan hava sıcaklıklarının deniz suyunu olağan dışı seviyelere taşıması. Antalya’da hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı da 31 dereceyi gördü. Yüksek sıcaklık, mikroorganizmaların hızla çoğalmasına ve deniz suyunun kalitesinin bozulmasına yol açtı.

Denize giren korkunç halde çıkıyor! Hastaneler doldu taştı, nedeni belli oldu - Resim: 0

DENİZ SERİNLETMİYOR, YAKIYOR!
Son günlerde özellikle çocuklar ve hassas cilt yapısına sahip bireyler arasında deniz sonrası cilt reaksiyonlarında artış yaşanıyor. Ekol TV mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, "Denize girdikten sonra vücudumda yanma ve kaşıntı başladı. Sırtımda ve kollarımda sivilceye benzer kızarıklıklar çıktı" diyerek yaşadığı sorunu dile getirdi.

Denize giren korkunç halde çıkıyor! Hastaneler doldu taştı, nedeni belli oldu - Resim: 1

"ELEKTİRK ÇARPMASINA BENZER BİR HİS OLABİLİR"
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sıcaklıkların deniz ekosistemini tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Su sıcaklığının yükselmesiyle birlikte, zararlı organizmaların sayısı da artıyor. Özellikle eski şamandıra iplerinde ve mantar bariyerlerde bulunan bazı mikroorganizmalar, ciltle temas ettiğinde elektrik çarpmasına benzer bir his, yanma ve kaşıntı oluşturabilir" uyarısında bulundu.

Denize giren korkunç halde çıkıyor! Hastaneler doldu taştı, nedeni belli oldu - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı
Joao Felix'in yeni adresi resmen belli oldu
Joao Felix'in yeni adresi resmen belli oldu
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!
Karşıyaka Belediyesi'nde maaş isyanı işçilerden oturma eylemi
Karşıyaka Belediyesi'nde maaş isyanı işçilerden oturma eylemi
İnan Kıraç'ın vasi avukatına 128 milyon iddiası olay oldu bakan Tunç devreye girdi
İnan Kıraç'ın vasi avukatına 128 milyon iddiası olay oldu bakan Tunç devreye girdi
Kamyon otobüse çarptı! Feci kazada 18 kişi hayatını kaybetti
Kamyon otobüse çarptı! Feci kazada 18 kişi hayatını kaybetti
Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakıyor
Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakıyor
Talisca iddiası Mourinho yönetime rapor verdi
Talisca iddiası Mourinho yönetime rapor verdi
Macron hükümeti UCM'ye şikayet edildi
Macron hükümeti UCM'ye şikayet edildi
Merkez Bankası'nın kararı sonrası konut kredisinde ilk faiz indirimi geldi! Arada büyük fark var
Merkez Bankası'nın kararı sonrası konut kredisinde ilk faiz indirimi geldi! Arada büyük fark var
Giresun'da yaylada iki ailesi arasında silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
Giresun'da yaylada iki ailesi arasında silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı