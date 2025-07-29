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Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde öğleye kadar olan sıcaklıklar 23 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 23 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Şırnak'ta 47,8 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46,5 dereceyle Mardin, 45,7 dereceyle Siirt izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı - Resim: 0

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