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Joao Felix'in yeni adresi resmen belli oldu

Joao Felix'in yeni adresi resmen belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İngiltere'nin Chelsea takımından Portekizli futbolcu Joao Felix'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

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Al Nassr Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 25 yaşındaki Felix'in transfer edildiğini duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 30 milyon avroya gerçekleştiği, bu bonservis bedelinin bonuslarla 50 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.

Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, daha önce 126 milyon avro bonservisle Atletico Madrid, 52 milyon avro karşılığında ise Chelsea'ye transfer oldu.

Portekizli hücum oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Milan'da 21 maça çıktı ve 3 gol attı.

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