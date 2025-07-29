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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta icra edilen operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün acı haberi duyurdu. Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli J. Uzm. Çvş. Mehmet Ali Yıldırım’ın şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya, Yıldırım'ın kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralandığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

"Milletimizin başı sağ olsun" diyen Bakan Yerlikaya, " Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Yıldırım'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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