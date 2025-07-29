IMF Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. IMF, Türkiye için 2025 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3'e; 2026 için ise yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e çıkardı.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), temmuz ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. “Küresel Ekonomi: Süregelen Belirsizlik Ortamında Zayıf Dayanıklılık” başlıklı raporda, küresel büyüme tahminleri kısmen yukarı yönlü revize edilirken, ekonomik görünüm üzerindeki risklerin sürdüğü uyarısı yapıldı.

Raporda Türkiye ekonomisine özel bir parantez açıldı. IMF, nisan ayında yüzde 2,7 olarak açıkladığı 2024 büyüme tahminini yüzde 3’e yükseltirken, 2025 için de büyüme beklentisini yüzde 3,2’den 3,3’e çıkardı. Türkiye ile birlikte ABD, Çin, Hindistan ve bazı Avrupa ülkelerinde de büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildi.

Raporda, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 3,3 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, nisan ayındaki tahminlerinde, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl 3,2 büyümesini öngörmüştü.