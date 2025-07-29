Etkin pişmanlık ifadesi veren Murat Kapki İBB'deki 'sistemi' anlattı! 7 milyon TL detayı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu iş insanı Murat Kapki, "Kültür AŞ'nin Genel Müdürü Serdal Taşkın'la görüştüm. Aynı şekilde o da bana havuzda kalmak ve belediyeden izin almak istiyorsan 7 milyon lira ödemen gerekiyor.' dedi. Ben de buna tepki göstererek oradan ayrıldım." iddiasında bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 24 Haziran'da ifadesi alınan Kapki, 2019 seçimlerinden önce "Sim Medya" ve "MSO" isimli şirketlerin yetkilisi olduğunu, seçimlerden sonra kendisini Eyüp Subaşı'nın (şüpheli) arayarak İBB'nin havuzunda kayıtlı olan şirketlerin 7 milyon lira para vermesi gerektiğini, aksi takdirde İBB havuzundan çıkarılacağını söylediğini aktardı.

Daha sonra kendisini Serdal Taşkın'ın (Eski Kültür AŞ Genel Müdürü-şüpheli) yardımcısının arayarak Topkapı'da bulunan Kültür AŞ'ye davet ettiğini anlatan Kapki, "Burada Kültür AŞ'nin Genel Müdürü Serdal Taşkın'la görüştüm. Aynı şekilde o da bana havuzda kalmak ve belediyeden izin almak istiyorsan 7 milyon lira ödemen gerekiyor.' dedi. Ben de buna tepki göstererek oradan ayrıldım." dedi.

Murat Kapki, bu durumu 30 yıllık arkadaşı Hüseyin Köksal'ı (şüpheli) aktarıp, bu konuda yardımcı olmasını istediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"O da bana Murat Ongun'u (İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı-şüpheli) arayıp durumu ileteceğini söyledi. Ben de 'Bu işlerle Fatih Keleş ilgilenmiyor mu? Neden onu aramıyorsun?' dediğimde 'Fatih paracıdır, o hiç indirim yapmaz.' dedi. Köksal'dan öğrendiğime göre, kendisi Ongun'u aramış ve fiyatı 6 milyon liraya düşürmüş. Ben de bu parayı Kültür AŞ'ye kesmiş olduğu faturaya istinaden çek keserek ödedim. Kültür AŞ'nin bu ödemeyle ilgili faturanın açıklama kısmına 'grafik tasarım bedeli', 'drone bedeli' gibi ibareler yazarak gönderdiğini hatırlıyorum. Ayrıca bu konuyla ilgili bana 'grafik tasarım bedeli', 'dron bedeli' konulu bir de muvazaalı sözleşme imzalattılar. Sözleşme konusunda yer alan hususlarla ilgili ben hiçbir hizmet ve mal alımı yapmadım. Kültür AŞ'de bu şekilde reklamcılardan toplanan paraların sahte fatura yöntemiyle nakde çevrildiğini biliyorum."

Şüpheli Kapki, 2020'de Köksal'ın kendisine birlikte şirket kurmayı teklif ettiğini, yüzde 80 payın Ahmet Köksal'ın yüzde 20 payın kendisinin olmak üzere şirkete Hüseyin Köksal'ı ortak ettiğini anlattı.

Mayıs 2024'te ise Hüseyin Köksal'ın yüzde 80 payı kendi adına aldığını, bu ortaklıktan sonra Köksal'ın kendisine belediyenin yapacağı ihalelere gireceklerini ve buralardan iş alacaklarını söylediğini aktaran Kapki, onu şirketine ortak etme nedeninin mevcut belediye başkanı ve yönetimiyle ilişkilerinin kuvvetli olması olduğunu öne sürdü.

"Bağdatlı'nın ortak olduğu tüm şirketler aslında Murat Ongun'undur"

Köksal'ın bir AVM'de kiralık dairesinin bulunduğunu kaydeden Kapki, şu beyanlarda bulundu:

"Burada hemen hemen her gün Murat Ongun, Emrah Bağdatlı (firari şüpheli) ve Ahmet Köksal'la otururlardı ve gizli konular hakkında toplantılar yaptıklarını biliyorum. Tahmin ediyorum ki Hüseyin Köksal burada Murat Ongun ve diğer şahıslara el altından para vermektedir. Konser, etkinlik, milli bayramlarla ilgili organizasyonlar tarafında da Murat Ongun, Emrah Bağdatlı'nın üzerinden süreci yönetmektedir. Bu alanda fiiliyatta sahibi olduğu şirketler bulunmaktadır. Emrah Bağdatlı'nın ortak olduğu tüm şirketler aslında Murat Ongun'undur. Bu hususları da Hüseyin Köksal'dan duyduğum için bilmekteyim. Emrah Bağdatlı'nın İBB'de ve iştiraklerinde hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen Sütlüce'de bulunan iletişim ofisinde bizzat kendine tahsisli bir odası bulunmaktadır. 2024 senesinin Aralık ayında Hüseyin Köksal bana hakkımızda bir tahkikat olduğunu belirtip, 'Ben çözüyorum, hallediyorum.' minvalinde söylemlerde bulundu. Ben de bunun üzerine 2025 senesinin Ocak ayında Çetin isimli şahsı çağırarak tekrar görüştüm. Bu görüşmede benden 100 bin dolar vermem karşılığında bana listede kimlerin olduğunu ve olayın ne olduğunu bana bulabileceğini, listede olmam halinde belirleyeceği bedel karşılığında da listeden adımı sildirebileceğini söyledi. Ben, bu teklifi kabul ettim fakat benden parayı peşin istedi. Ben de bana gerekli bilgileri getirmeden parayı vermeyeceğimi söyledim. Çetin de o zaman biz de seninle çalışmıyoruz diyerek şirketimden ayrıldı."

Kapki, ikinci ifadesinde İBB'deki "sistemi" anlattı

Şüpheli Kapki, 18 Temmuz'da savcılığa ikinci kez ifade vermek istediğini, ek olarak bazı hususları aktarmak istediğini kaydetti.

Kapki ikinci ifadesinde, "Hüseyin Köksal, bahsi geçen bu ihalelerden elde edilen karın kendi hissesine düşen kısmının yüzde 60'ını Murat Ongun vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu'na (sisteme) aktardı. Bu hususu Hüseyin Köksal bana bizzat anlattığından dolayı biliyorum. Sistem içerisinde biriken bu paraların Ekrem İmamoğlu'nun siyasi istikbalinin inşası, Olay TV'nin satın alınması, Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan Tarih dergisinin bulunduğu binanın satın alınmasında kullanıldığını yine Hüseyin Köksal'ın bana anlatmasından dolayı biliyorum." beyanını verdi.

Şüpheli Köksal'ın 2021'in sonlarına doğru dijital reklam alanlarını Murat Ongun'un kendilerine vermek istediğini, karşılığında açıktan 65 milyon lira istediğini kendisine söylediğini anlatan Kapki, kar edemeyeceklerini düşündüğünden bu teklifi reddetmeleri gerektiğini aktardığını ifade etti.

Kapki, ifadesinde şunları kaydetti:

"Daha sonra Hüseyin Köksal'dan duyduğuma göre burayı 75 milyon lira açıktan para almak karşılığında İlbaklar'a verdiler. Yine dosya kapsamında bulunan tevdi raporuna konu olan İlbaklar'ın almış olduğu billboard ihalesine BVA şirketi olarak katılmamız gerektiğini Hüseyin Köksal'a söylediğimde bana, 'Bu ihaleye girmeyelim, Murat Ongun bu ihaleyi İlbaklar'a verecek, karşılığında da açıktan yüklü miktarda para tahsil edecek.' dedi."