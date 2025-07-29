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Lucas Torreira sürprizi! "Büyük anlaşma" diyerek duyurdular

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Lucas Torreira sürprizi! "Büyük anlaşma" diyerek duyurdular

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira için Brezilya basınından dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Lucas Torreira sürprizi! "Büyük anlaşma" diyerek duyurdular - Resim: 1

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi de oldukça hareketli geçiyor.

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Lucas Torreira sürprizi! "Büyük anlaşma" diyerek duyurdular - Resim: 2

Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile üç yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişken, takımda bulunan oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

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Lucas Torreira sürprizi! "Büyük anlaşma" diyerek duyurdular - Resim: 3

Üç sezondur Galatasaray'da forma giyen ve kazanılan üç şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

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Lucas Torreira sürprizi! "Büyük anlaşma" diyerek duyurdular - Resim: 4

Torreira'ya sürpriz talip

Brezilya'dan Zero Hora'nın haberie göre Gremio, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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