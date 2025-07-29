İstanbul-Antalya seferinde duman paniği!

THY’nin İstanbul-Antalya seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı iniş sonrası taksi yaparken iniş takımlarında duman görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yolcular acil tahliye edildi, yaralanan olmadı.Abone ol
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün "İstanbul-Antalya seferini yapan uçak taksi yaparken iniş takımında duman görüdü. Yolcular tahliye edildi, herhangi bir yaralanma olmadı. İlk incelemede dumanın hidrolik borusundan kaynaklandığı görüldü." dedi.
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaşanan olaya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
TK2430 sefer sayılı İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır.
Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır.
İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır.
İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.