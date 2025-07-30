Cem Küçük'ün babası hayatını kaybetti

Gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük (74), Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulundu.Abone ol
Gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük’ün Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunduğu öğrenildi.
Erdal Küçük'ten (74) haber alınamaması üzerine harekete geçen yakınları, harekete geçti.
Küçük'ün arama çalışmaları sonucu, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde ölü bulunduğu, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunulduğu öğrenildi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Küçük'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin sonucu Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Küçük'ün kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken, otopsi yapılacağı öğrenildi.