BIST 10.619
DOLAR 40,58
EURO 46,92
ALTIN 4.348,31
HABER /  EKONOMİ

TÜİK, haziran ayı işsizlik oranlarını açıkladı

TÜİK, haziran ayı işsizlik oranlarını açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 52 bin artarak 3 milyon 47 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da 0,2 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 16,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda yüzde 23,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Hasan Sözbilir 'mega deprem' dedi uyardı: Böyle depremlerden saatler sonra...
Prof. Dr. Hasan Sözbilir 'mega deprem' dedi uyardı: Böyle depremlerden saatler sonra...
Armağan Çağlayana öyle bir teklif geldi ki! Mesajları tek tek ifşa etti...
Armağan Çağlayana öyle bir teklif geldi ki! Mesajları tek tek ifşa etti...
Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz sigara 85 TL
Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz sigara 85 TL
Koç ve Ülker'in milyarlık anlaşması! Koç Göcek'teki marina ve otelleri bakın ne kadara aldı
Koç ve Ülker'in milyarlık anlaşması! Koç Göcek'teki marina ve otelleri bakın ne kadara aldı
MGK toplanıyor: Terör ve bölgesel gelişmeler masada
MGK toplanıyor: Terör ve bölgesel gelişmeler masada
Bakan Murat Kurum açıkladı! Orman yangınlarında 132 bağımsız birimde ağır hasar tespit edildi
Bakan Murat Kurum açıkladı! Orman yangınlarında 132 bağımsız birimde ağır hasar tespit edildi
Tatil yaptığı villanın havuzunda ölü bulundu!
Tatil yaptığı villanın havuzunda ölü bulundu!
Almanya’da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Almanya’da askeri helikopter düştü: 2 ölü
Denizli'de dehşet! Polis memuru apartta intihar etti
Denizli'de dehşet! Polis memuru apartta intihar etti
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
O ülke ile vize muafiyeti süresi 90 güne çıkarıldı
O ülke ile vize muafiyeti süresi 90 güne çıkarıldı
Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketi BDDK’dan faaliyet izni aldı
Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketi BDDK’dan faaliyet izni aldı