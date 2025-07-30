Türkiye'de Rusya'daki gibi 8.8'lik bir deprem yaşanır mı?

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Uzmanlar, Türkiye’de bu büyüklükte bir depremin mümkün olmadığını ancak artçıların büyüklüğü ve tsunami riski konusunda uyarılarda bulundu.

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Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası’nda 8.8 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami dalgalarının oluştuğu bildirildi. İlk tsunami dalgaları Japonya kıyılarına kadar ulaştı. Uzmanlar, depremin şiddeti ve etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Deprem, Pasifik Ateş Çemberinde meydana geldi

Deprem, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen ve dünyanın en büyük depremlerinin sıkça meydana geldiği sismik kuşakta yaşandı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da başladı. Uzmanlar, artçıların büyüklüğünün 7’nin üzerinde olabileceğine dikkat çekti.

Yılda bir kez 8’in üzerinde deprem olurdu

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV’ye yaptığı açıklamada, dünyada birkaç yıldır 8’in üzerinde büyüklükte deprem yaşanmadığını belirterek, “Ortalama olarak yılda bir kez 8’in üzerinde deprem olurdu. Bu açık kapanmış oldu” dedi.

Depremin, Pasifik Okyanusu’nun tabanının diğer kıtaların altına dalmasıyla oluştuğunu ifade eden Tüysüz, tsunami oluşmasının da doğal bir sonuç olduğunu vurguladı. Depremin yaklaşık 20 kilometre derinlikteki bir fayın kırılmasıyla meydana geldiğini ve bu tip sığ deniz altı depremlerinin okyanus tabanını hareket ettirdiği için tsunamiye neden olduğunu söyledi.

Japonya’da 2011 yılında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depreme atıfta bulunan Tüysüz, Kamçatka’daki depremin de sığ olması nedeniyle benzer tsunami dalgalarının oluşabileceğini kaydetti. Bu durumun Japonya’dakine benzer görüntüler yaratabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz

Tüysüz'ün açıklamaları şu şekilde:

"Tsunami olması da doğal. Aşağı yukarı 20 kilometre derinlikteki bir fayın kırılmasıyla meydana geldi deprem. Okyanus tabanını hareket ettiren bu tarz depremler tsunamiye neden olur.

Japonya depremi 9.1'di. ama depremin sığda olması nedeniyle tsunami dalgalarının büyük olması mümkün. Japonya'dakine benzer görüntülerin oluşması mümkündür."

Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy da bölgenin bu büyüklükteki depremlere yabancı olmadığını belirtti. Türkiye’de ise bu denli büyük depremlerin meydana gelmesinin mümkün olmadığını söyleyen Ersoy, Kamçatka’daki depremin çok büyük olması nedeniyle artçı sarsıntıların da güçlü olmasının beklendiğini ifade etti.

Depremin mekanizmasının henüz tam olarak bilinmediğine işaret eden Ersoy, bu nedenle tsunami dalgalarının boyutu hakkında net tahmin yapmanın zor olduğunu belirtti. Ancak binlerce kilometre uzağa ulaşabilecek dalgaların oluşabileceğini söyledi. Hatta bu dalgaların ABD kıyılarına kadar ulaşma ihtimali bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Ersoy ayrıca, ana şokun büyüklüğü nedeniyle artçı sarsıntıların 7.7 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini, bu artçıların haftalarca, hatta yıllar boyunca sürebileceğini ifade etti.

Kamçatka’daki depremin ardından hem bölgedeki ülkelerde hem de tsunami tehlikesi bulunan kıyılarda alarm durumuna geçildi. Uzmanlar, gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ersoy'un açıklamaları şu şekilde: