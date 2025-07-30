İşe gitmeyince arkadaşları telaşlandı! Ekipler camdan girdi bakın ne halde bulundu
Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu.Abone ol
Sabah iş yerine gelmeyen Anıl A'nın arkadaşları evini kontrol etti. Tüm çabalara rağmen Anıl A'nın kapıyı açmaması üzerine iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uyurken bulundu
Merdivenli itfaiye aracıyla dairenin camından eve giren polis ekipleri, Anıl A'yı uyurken buldu.
Sağlık ekiplerince muayene edilen Anıl A'nın herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı anlaşıldı.