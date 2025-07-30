İşe gitmeyince arkadaşları telaşlandı! Ekipler camdan girdi bakın ne halde bulundu

On Numara Heyecanı Her Pazartesi & Cuma Online'da!

AFAD duyurdu: Konya'da deprem meydana geldi

Çekmeköy'de sünger fabrikası yandı alevler birçok ilçeden görüldü

TÜİK, haziran ayı işsizlik oranlarını açıkladı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir 'mega deprem' dedi uyardı: Böyle depremlerden saatler sonra...

Armağan Çağlayana öyle bir teklif geldi ki! Mesajları tek tek ifşa etti...

Bir sigara grubuna daha zam: En ucuz sigara 85 TL

Koç ve Ülker'in milyarlık anlaşması! Koç Göcek'teki marina ve otelleri bakın ne kadara aldı

MGK toplanıyor: Terör ve bölgesel gelişmeler masada

Bakan Murat Kurum açıkladı! Orman yangınlarında 132 bağımsız birimde ağır hasar tespit edildi

Tatil yaptığı villanın havuzunda ölü bulundu!

Almanya’da askeri helikopter düştü: 2 ölü