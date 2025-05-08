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HABER /  POLİTİKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşmasına katılmadı. Özdağ'ın sağlık durumu nedeniyle hastaneye sevk edildiği bildirildi.

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 MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özdağ ve avukatı katılmadı.

Sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini açıkladı

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi.

Duruşma 8 Temmuz'a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

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