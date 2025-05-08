Altının gram fiyatı 4750 lira olacak! Fiyatlar düşer mi diye bekleyenlere haber var
Gram altının fiyatı bugün düşüşte. Önce düşen ardından hızlı bir şekilde toparlanan altın geçtiğimiz hafta zirveyi test etmişti. Yatırımcı alış-satış rakamlarını takip etmeye devam ederken, uzmanlar da dikkat çeken tahminlerde bulunuyor. İşte altın fiyatları için yapılan son değerlendirme...
Ekonomist Muhammet Bayram TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2025 sonu gram altın tahminini de açıklayan Bayram, "4.750 TL civarında sene sonu gram altın tahminimiz var." dedi.
Trump'ın politikalarının altın fiyatlarını etkilediğini belirten Bayram, "Gelinen süreçte ABD'nin ve Trump politikalarıyla altının şekillendiğini görüyoruz. Trump göreve geldiğinden beri Kanada'yı 51. vilayet yapacağını, Grönland'a el koyacağını, AB'nin kendilerini soyduğunu, Çin'le ticaret yapılamayacağını, Rusya-Ukrayna savaşını 24 saate bitirebileceğini söylüyor. Bütün ülkelere uygulanamaz tarifeler getirdi. Sonra geri adım attı. "
"Trump'ın siyasi olarak ne yapacağı belli değil ama ekonomik olarak yapacağı belli. Trump diyor ki, 'Ben Amerika'nın haklarını koruyacağım. Cari açık veriyorum şu an da döviz basmaktan başka çare yok' diyor. Bu yüzden AB'ye 'Soydunuz' diyor. Ukrayna'ya diyor ki 'Savaşı bitiririm ama nadir toprak elementlerini ben çıkaracağım' Anlaşma imzaladılar." dedi.
Altında alım fırsatı için rakam veren Bayram sözlerini şöyle tamamladı: "Altın bu kargaşa ortamında rekorlar kırdı. Altının ons başına 3.500 doları görmesiyle 4.500 TL'yi geçen gram altın gördük.