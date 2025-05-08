Altının gram fiyatı 4750 lira olacak! Fiyatlar düşer mi diye bekleyenlere haber var

"Trump'ın siyasi olarak ne yapacağı belli değil ama ekonomik olarak yapacağı belli. Trump diyor ki, 'Ben Amerika'nın haklarını koruyacağım. Cari açık veriyorum şu an da döviz basmaktan başka çare yok' diyor. Bu yüzden AB'ye 'Soydunuz' diyor. Ukrayna'ya diyor ki 'Savaşı bitiririm ama nadir toprak elementlerini ben çıkaracağım' Anlaşma imzaladılar." dedi.