X'in Ekrem İmamoğlu'nun hesabını kapatmasına getirdiği açıklamaya bakın

Sosyal medya platformu X Ekrem İmamoğlu'nun hesabına getirilen erişim yasağı hakkında açıklama yaptı. X'in açıklamasında "Türkiye'nin kararını uyguluyoruz ancak kesinlikle katılmıyoruz ve itiraz ediyoruz" denildi.

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Sosyal medya platformu X, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun hesabının engellenmesine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Açıklamada "Şu anda tutuklu olan İstanbul Belediye Başkanı'nın X hesabına Türkiye'den erişim engellenmesi kararı X’e bildirildi. Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz" satırları dikkat çekti.

X'in İmamoğlu açıklamasının devamında şöyle denildi;

-Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz. Mahkeme kararı X’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildi.

ERİŞİME KAPATMASAK X KAPATILIRDI

-Bu erişim engelleme kararları X’in içerikleri Türkiye'de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır. Bu kararlara uyulmaması, Türkiye'deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır.

-X, mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir çünkü platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

-Adil yargılama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz. Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir."