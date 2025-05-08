Bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağına ilişkin MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağına ilişkin "TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir" ifadeleriyle açıklama yaptı. Öte yandan MSB kaynaklarının açıklamasında "NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda (International Military Staff-IMS) direktör seviyesinde temsil edilecektir" denildi.

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MSB kaynaklarından bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağına ilişkin ve Bir Türk Generalin NATO Uluslararası Askeri Karargahı İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesine ilişkin açıklama geldi.

"TSK, HİÇBİR ŞEKİLDE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEKTİR"

Bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağına ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele; Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir"