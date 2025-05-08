Mardin'de öğretmen Abdurrahim Yılmaz'a silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz (40), okul bahçesinde motosikletine bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan öğretmen yaşamını yitirdi. Polis katil zanlısının peşinde.Abone ol
İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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