Adile filminde Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu

"Başta çok korkutucu gelmişti"

Posta'da yer alan habere göre; rolü üstlenen isim Levent Can oldu. Levent Can, rolle ilgili; "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.