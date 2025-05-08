Trump'tan ağır hakaret: Powell bir aptal

ABD Başkanı Donald Trump, faizleri değiştirmeyen Fed Başkanı Jerome Powell'a aptal olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump sert çıkışlar yapmaya devam ediyor. Kendi sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a sert yüklendi.

Trump, "Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor." açıklamasında bulundu.

TRUMP FAİZLERİN DÜŞMESİNİ İSTİYOR

Trump, faizlerin düşürülmesinden yana ve bunu her platformda dile getiriyor. Ancak Fed verilerle hareket ederek enflasyondaki olağanüstü bir yükselişin önüne geçmek için temkinli faiz politikası uyguluyor.