Ezgi Mola hayatının şokunu yaşadı! İspanya'daki evi işgal edildi
Oyuncu Ezgi Mola, 'okupa' hareketinin kurbanı oldu. Ezgi Mola'nın, Barselona'nın gözde semtlerinden El Born'daki evi işgal edildi. Mola haberi orada yaşayan bir arkadaşından aldı. Ünlü oyuncunun yaşadığı mağduriyetin detayları şöyle...
Son yıllarda birçok ünlü ismin yaptığı gibi yurtdışında gayrimenkul yatırımı yapan Ezgi Mola, 2023 yılında İspanya'nın gözde şehirlerinden Barselona'dan ev satın almıştı. Ancak ünlü oyuncunun bu yatırımı, beklenmedik bir mağduriyetle gündeme geldi.
Mola'nın, Barselona'nın tarihi dokusu ve gece hayatıyla bilinen El Born semtindeki evi, İspanya'da sıkça karşılaşılan "okupa" hareketinin hedefi oldu. Ezgi Mola'nın Barselona'da yaşayan ve belirli aralıklarla evi kontrol eden yakın bir arkadaşı, son ziyaretinde evde yabancı kişilerin yaşadığını fark etti.
Sabah'ın haberine göre, durumu derhal Mola'ya bildiren arkadaşı sayesinde, ünlü oyuncu evinin yasa dışı şekilde işgal edildiğini öğrendi. Evin kapısını açan yabancıların kendilerini "okupa" olarak tanıttığı ve evden çıkmayı reddettikleri iddia edildi.
700 bin Euro'luk mağduriyet
Ezgi Mola'nın satın aldığı evin değeri kesin olarak bilinmese de, El Born bölgesindeki gayrimenkullerin 700 bin Euro'dan başladığı ve milyon Euro'ları bulduğu biliniyor. Yani Mola, yalnızca mülkünü değil, yüksek meblağlı bir yatırımını da korumak için zorlu bir hukuki sürece girmek zorunda kaldı.