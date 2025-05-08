Ezgi Mola hayatının şokunu yaşadı! İspanya'daki evi işgal edildi

700 bin Euro'luk mağduriyet

Ezgi Mola'nın satın aldığı evin değeri kesin olarak bilinmese de, El Born bölgesindeki gayrimenkullerin 700 bin Euro'dan başladığı ve milyon Euro'ları bulduğu biliniyor. Yani Mola, yalnızca mülkünü değil, yüksek meblağlı bir yatırımını da korumak için zorlu bir hukuki sürece girmek zorunda kaldı.