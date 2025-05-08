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İstanbul'dan uyuşturucu fışkırdı! Ele geçirilenler emniyette sergilendi, Selami Yıldız'dan net mesaj

İstanbul'dan uyuşturucu fışkırdı! Ele geçirilenler emniyette sergilendi, Selami Yıldız'dan net mesaj

İstanbul'un 6 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, toplumun geleceğini ve gençleri uyuşturucu tacirlerine bırakmayacaklarını ifade etti.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce 2-6 Mayıs arasında Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerindeki 9 adres ve 7 araca yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'dan uyuşturucu fışkırdı! Ele geçirilenler emniyette sergilendi, Selami Yıldız'dan net mesaj - Resim: 0

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalanırken adres ve araçlarda yapılan aramalarda, toplam 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'dan uyuşturucu fışkırdı! Ele geçirilenler emniyette sergilendi, Selami Yıldız'dan net mesaj - Resim: 1

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucu maddenin sergilendiği emniyetin Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul'dan uyuşturucu fışkırdı! Ele geçirilenler emniyette sergilendi, Selami Yıldız'dan net mesaj - Resim: 2

Operasyona ilişkin bilgiler veren Yıldız, toplumun geleceğini ve gençleri uyuşturucu tacirlerine bırakmayacaklarını belirterek, bu yöndeki mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

İstanbul'dan uyuşturucu fışkırdı! Ele geçirilenler emniyette sergilendi, Selami Yıldız'dan net mesaj - Resim: 3

İstanbul'dan uyuşturucu fışkırdı! Ele geçirilenler emniyette sergilendi, Selami Yıldız'dan net mesaj - Resim: 4

İstanbul'dan uyuşturucu fışkırdı! Ele geçirilenler emniyette sergilendi, Selami Yıldız'dan net mesaj - Resim: 5

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