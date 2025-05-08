Antalya'da skandalın ortaya çıkmasıyla toptan gıda deposu mühürlendi, ürünlere el konuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerdeki etiketleri değiştirerek yeniden piyasaya süren toptan gıda deposu mühürlendi, ürünler imha edildi.

Abone ol

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emişbeleni Mahallesi'nde bir toptan gıda deposunda son tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye zabıta ekiplerince çalışma başlatıldı.

İşletmede yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki etiketlerin dijital baskı makinesiyle değiştirilerek yeniden piyasa sürüldüğü tespit edildi. Ürünlere imha etmek üzere el koyan ekipler, daha sonra toptan gıda deposunu mühürledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ekiplerin insan sağlığını doğrudan tehdit eden ciddi bir usulsüzlüğü ortaya çıkardıklarını belirtti. Gıda üzerinden halkın sağlığını hiçe saymanın yalnızca hukuki değil ahlaki bir çöküş olduğunu anlatan Özçelik, "Hiç kimse insan sağlığı üzerinden kazanç elde edemez. Bu tür girişimlere karşı sıfır tolerans politikamız devam edecektir." ifadelerini kullandı.