BIST 9.298
DOLAR 38,62
EURO 43,77
ALTIN 4.162,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da skandalın ortaya çıkmasıyla toptan gıda deposu mühürlendi, ürünlere el konuldu

Antalya'da skandalın ortaya çıkmasıyla toptan gıda deposu mühürlendi, ürünlere el konuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerdeki etiketleri değiştirerek yeniden piyasaya süren toptan gıda deposu mühürlendi, ürünler imha edildi.

Abone ol

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emişbeleni Mahallesi'nde bir toptan gıda deposunda son tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye zabıta ekiplerince çalışma başlatıldı.

İşletmede yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki etiketlerin dijital baskı makinesiyle değiştirilerek yeniden piyasa sürüldüğü tespit edildi. Ürünlere imha etmek üzere el koyan ekipler, daha sonra toptan gıda deposunu mühürledi.

Antalya'da skandalın ortaya çıkmasıyla toptan gıda deposu mühürlendi, ürünlere el konuldu - Resim: 0

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ekiplerin insan sağlığını doğrudan tehdit eden ciddi bir usulsüzlüğü ortaya çıkardıklarını belirtti. Gıda üzerinden halkın sağlığını hiçe saymanın yalnızca hukuki değil ahlaki bir çöküş olduğunu anlatan Özçelik, "Hiç kimse insan sağlığı üzerinden kazanç elde edemez. Bu tür girişimlere karşı sıfır tolerans politikamız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Antalya'da skandalın ortaya çıkmasıyla toptan gıda deposu mühürlendi, ürünlere el konuldu - Resim: 1

Antalya'da skandalın ortaya çıkmasıyla toptan gıda deposu mühürlendi, ürünlere el konuldu - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Kağıthane'de tamirhanede yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Kağıthane'de tamirhanede yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafta sonu plan yapacaklara uyarı! Çok fena geliyor hazır olun
Hafta sonu plan yapacaklara uyarı! Çok fena geliyor hazır olun
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 25 şüpheliye 17 yıla kadar hapis talebi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 25 şüpheliye 17 yıla kadar hapis talebi
Bülent Arınç'tan 'Sırrı Süreyya Önder'e suikast' sorusuna yanıt
Bülent Arınç'tan 'Sırrı Süreyya Önder'e suikast' sorusuna yanıt
Gazze'de soykırım devam ediyor! Ölü sayısı arttı
Gazze'de soykırım devam ediyor! Ölü sayısı arttı
Amedspor'dan 'Türk Bayrağı' açıklaması! Maç öncesi kriz çıkarmıştı
Amedspor'dan 'Türk Bayrağı' açıklaması! Maç öncesi kriz çıkarmıştı
İstanbul'dan uyuşturucu fışkırdı! Ele geçirilenler emniyette sergilendi, Selami Yıldız'dan net mesaj
İstanbul'dan uyuşturucu fışkırdı! Ele geçirilenler emniyette sergilendi, Selami Yıldız'dan net mesaj
Özgür Özel Silivri Cezaevi önünde meydan okudu; 'Bir canımı alacaksın bak o zaman...'
Özgür Özel Silivri Cezaevi önünde meydan okudu; 'Bir canımı alacaksın bak o zaman...'
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik dahil 26 kişiye dava
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik dahil 26 kişiye dava
Trump'tan ağır hakaret: Powell bir aptal
Trump'tan ağır hakaret: Powell bir aptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz
X'in Ekrem İmamoğlu'nun hesabını kapatmasına getirdiği açıklamaya bakın
X'in Ekrem İmamoğlu'nun hesabını kapatmasına getirdiği açıklamaya bakın