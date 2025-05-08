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Bahar Aksu cinayetinde 4 tutuklama

Bahar Aksu cinayetinde 4 tutuklama

İstanbul Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu silahla vurarak öldüren Rüstem E. ile 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İstanbul Şişli’de, 34 yaşındaki Bahar Aksu’nun eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 5 Mayıs Pazartesi sabahı saat 07.00 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde meydana geldi. Yarı zamanlı olarak çalıştığı otele gittiği sırada Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve yanında bulunan S.S. tarafından zorla bir araca bindirilmeye çalışıldı. Direnen Aksu, Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Cinayetin ardından Elibol Eyüpsultan’da cinayet silahıyla yakalanırken, olayla bağlantılı 3 kişi ise Silivri’de gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden Rüstem Elibol ve üç suç ortağının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadeleri alındıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan 4 zanlı, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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