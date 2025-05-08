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AB'den Ukrayna’ya 1 milyar avro kredi!

AB'den Ukrayna’ya 1 milyar avro kredi!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin, Ukrayna'yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini belirterek, “Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar avro daha gönderiyoruz” ifadesini kullandı.

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AB’nin, G7 girişimi kapsamında Ukrayna’ya 1 milyar avroluk yeni kredi ödemesi yaptığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin, Ukrayna'yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini belirterek, “Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar avro daha gönderiyoruz” ifadesini kullandı.

AB
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