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Donald Trump, Fed başkanı Powell'a hakaret etti: Aptal

Donald Trump, Fed başkanı Powell'a hakaret etti: Aptal

ABD Başkanı Donald Trump, faizi sabit tutma kararı alan Fed Başkanı Jerome Powell için, "O hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum" ifadesini kullandı.

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ABD’de faiz tartışması yine büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını sabit tutma kararı alan Jerome Powell'a yönelik sert eleştirilerine bir yenisini ekledi.

Fed’in son toplantısında faiz oranlarının yüzde 4,25 ve yüzde 4,5 bandında sabit tutulması, Trump’ın beklentilerini karşılamadı.

AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU

Trump, faiz oranlarını sabit tutma kararı alan Powell’ı hedef alarak, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden ağır hakaretlerde bulundu.

Trump, enflasyonun düşmesine rağmen faiz oranlarını değiştirmeyen Fed Başkanı Powell'a aptal olduğunu söyledi.

"HİÇBİR FİKRİ OLMAYAN APTAL"

Trump'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor."

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