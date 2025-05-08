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HABER /  POLİTİKA

Türkiye ve Irak arasında yeni dönem! İmzalar atıldı

Türkiye ile Irak arasında enerji, güvenlik ve ekonomi gibi alanlarda imzalanan anlaşmaların ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin yeni bir ivme kazandığını belirterek bölge barışına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Terörle mücadelede ortak duruşun altını çizen Erdoğan, bölgesel gerilimlerin diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu.

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Türkiye ile Irak yetkilileri, düzenlenen imza töreninde aralarında enerji, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda anlaşmalara imza attı. İki ülke ilişkilerinin yeni bir sayfa açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan imzaların bölge barışına katkı sunacağını vurguladı.

ERDOĞAN’DAN MESAJ: İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz yıl Irak’a gerçekleştirdiği ziyarete atıf yaparak, bu görüşmenin ardından ilişkilerde ciddi bir ivme yakalandığını söyledi. Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik temelinde tüm iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini, bu ivmenin daha da güçleneceğini ifade etti.

GÜVENLİK VE TERÖR İLE MÜCADELE VURGUSU

Basın toplantısında güvenlik konuları öncelikli gündem maddesi oldu. Erdoğan, Türkiye ile Irak’ın, terör örgütü PKK’ya karşı ortak mücadelede mutabık kaldığını açıkladı. Terörle mücadelede iş birliğinin altını çizen Erdoğan, bölgede terör örgütlerine kesinlikle yer olmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

TİCARET VE KALKINMA VURGUSU

Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin 2023 yılında 18 milyar dolar bandına yaklaştığını söyledi. Her iki tarafın da ticaret hacmini çok daha üst seviyelere çıkarma hedefi taşıdığını belirten Erdoğan, bölgesel kalkınma projelerine başka ülkeleri de dahil olmaya davet etti. Kalkınma Yolu projesine ilgi duyan tüm ülkelere iş birliği çağrısında bulundu.

BÖLGESEL GERİLİMLERDE DİYALOG ÇAĞRISI

Erdoğan, son dönemde bölgede yaşanan Pakistan-Hindistan gerilimine de değindi ve olası bir sıcak çatışma ihtimalinden dolayı kaygı duyduğunu açıkladı. Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Erdoğan, krizin büyümeden çözülmesi için tüm tarafları diyalog ve uzlaşmaya davet ettiğini belirtti. Türkiye'nin, bölgesel istikrar için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini ifade etti.

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